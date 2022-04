A cura di Benedetta Esposito

Alfonso Signorini è pronto per il G.F.Vip 7 ed ha puntato gli occhi su una persona in particolare.

È passato pochissimo tempo dalla fine del Grande Fratello Vip 6 ma il suo conduttore Alfonso Signorini, con largo anticipo, si sta già dando da fare per trovare il cast perfetto per la prossima edizione del programma.

Se è sicuro che al timone del G.F. Vip 7 ci sarà ancora lui, Signorini, e che il reality inizierà a settembre 2022, su Canale 5, quella che rimane incerta è, per il momento, l’identità dei famosi fortunati che andranno a costituire il cast e riempiranno la casa di Cinecittà a Roma.

Le indiscrezioni fornite da Riccardo Signoretti

Le prime informazioni ci giungono da Riccardo Signoretti, direttore del magazine Nuovo, il quale è stato reputato, tra tutti, come un esperto del Grande Fratello Vip, in quanto ha saputo raccontare, per filo e per segno, ogni singolo dettaglio delle vicende dei Vip, per l’intera durata del programma, ovvero sei mesi.

Secondo Riccardo, Signorini avrebbe iniziato a fare un giro di chiamate, per informarsi riguardo la disponibilità di determinati personaggi famosi.

Anche se ancora non è notizia certa e ufficiale, a ricevere una telefonata da parte del conduttore, in questi giorni, è stata una signora, madre di tre figli, tutti e tre argentini. Indovinate chi è?

La risposta è facile, ma per chi non l’avesse capito, si tratta della madre del trio Rodriguez, Belen, Cecilia e Jeremias, ovvero Veronica Cozzani.

Una sua presenza sarebbe sicuramente molto gradita, oltretutto, Veronica è l’unica della famiglia a non aver mai presenziato in un reality.

Belen e Cecilia, oramai, sono famosissime, e il fratello Jeremias e il padre Gustavo, quest’anno, sono impegnati nel reality show, l’Isola Dei Famosi, attualmente condotto da Ilary Blasi.

Dunque manca solo lei, ma una delle figlie, ovvero Cecilia, come affermato in un’intervista passata, a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin, ritiene più giusto che la madre rimanga a casa perché la famiglia ha bisogno di lei.

