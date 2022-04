A cura di Gilda Riga

Sta riscuotendo sempre più successo Oggi è un altro giorno, il talk show di punta del pomeriggio di Rai Uno condotto da Serena Bortone.

Romana classe 1970, giornalista, autrice e conduttrice televisiva, la Bortone inizia la sua carriera nel 1989, lavorando nella redazione del programma Alla ricerca dell’Arca, per poi passare ad altre trasmissioni televisive come Avanzi e Ultimo Minuto. Nel 1994 collabora nel programma d’inchiesta Mi manda Lubrano (poi diventato Mi manda Raitre), e l’anno successivo diventa un’inviata per le dirette in esterna.

A partire dal 1998 inizia ad occuparsi di politica: è inviata e autrice di TeleCamere, programma del quale diventa la conduttrice nel 2006. Dal 2010 è autrice di Agorà, e nel 2013 sarà al timone della versione estiva della trasmissione. Nel giugno del 2017, prende il posto di Gerardo Greco alla conduzione di Agorà, restando alla guida del programma fino al giugno 2020.

Ma la vera svolta nella carriera di Serena Bortone arriva a settembre 2020, quando debutta su Rai Uno con Oggi è un altro giorno, programma con il quale intrattiene ogni pomeriggio tantissimi telespettatori.

Non si conoscono molti dettagli della vita privata della conduttrice romana, anche se in una recente intervista al settimanale Chi ha dichiarato: "Chi sta con me si diverte. Sono single, o meglio, in trattativa. Sono allergica ai rapporti tradizionali che devono durare una vita. All'idea di un rapporto che deve durare per sempre, io soffoco”. Inoltre, sembrerebbe che Serena sia spesso corteggiata da donne: "Ho avuto le mie corteggiatrici – ha spiegato al settimanale Chi -. Proprio in questi giorni ho chiesto consiglio a un'amica omosessuale su come affrontare una dichiarazione, ci tenevo a non ferire la sua sensibilità".

L'amore di Serena per Pierre e Cherie, i due persiani chinchillà

Ma in questo momento, gli amori della Bortone sembrano essere solo il lavoro e i suoi due gatti: Pierre e Cherie. La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha raccontato che i nomi sono tratti da personaggi di romanzi, per i quali Serena ha una grandissima passione. I gatti appartengono alla razza pregiata dei persiani chinchillà, una varietà di gatto persiano a pelo lungo.

Ed è proprio con Pierre e Cherie che la Bortone si è immortalata mentre si trovava a letto, pubblicando una stories su Instagram: “Invasione di campo a mezzanotte”.

Insomma, i due bellissimi e affettuosissimi persiani sembrano amare alla follia la propria padrona, con la quale trascorrono anche la notte. Un amore che è chiaramente ricambiato anche da Serena Bortone.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Cecilia Rodriguez all’Isola dei Famosi spiazza tutti. Ecco cosa ha detto

MasterChef: ex concorrente Polone al centro del gossip. Ecco perché

Brutte notizie per Fedez e Chiara Ferragni: "Siamo indignati". Ecco perché

Mediaset: Barbara D’Urso “tagliata” durante la diretta di Pomeriggio Cinque. L’ira delle fan

Rai: sospende “E’ sempre mezzogiorno”. Antonella Clerici sostituita. Ecco da chi

Piero Barone de "Il Volo" e Elisabetta Gregoraci: messaggi e cuoricini sui social

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI