A cura della Redazione

La prossima settimana, L’Isola dei Famosi salta un raddoppio e si prende una breve vacanza.

Giovedì 21 aprile, infatti, il reality condotto da Ilary Blasi non andrà in onda e al suo posto sarà trasmessa la prima tv di Un Figlio di Nome Erasmus. Il film narra di quattro amici, Ascanio, Jacopo, Enrico e Pietro, che hanno condiviso numerose avventure in gioventù, tra cui un progetto Erasmus in Portogallo. Dopo vent'anni, i quattro che si erano persi di vista, si ritrovano perché la donna che hanno amato da giovani durante quell'esperienza all'estero è venuta a mancare. Ma la loro vecchia fiamma ha lasciato in eredità una figlia, ormai ventenne. Chi dei quattro è il padre?

Il motivo del cambiamento del palinsesto di Canale 5

“Il motivo della variazione di palinsesto di Canale 5 – come scrive Davide Maggio - sembrerebbe legato alla partenza su Telecinco di Supervivientes negli stessi luoghi dell’Isola dei Famosi nostrana. Contemporaneamente su Rai1 assisteremo alle battute finali di Terence Hill a Don Matteo, che giovedì 28 aprile vedrà l’ingresso nel cast del nuovo prete protagonista, interpretato da Raoul Bova”.

La puntata dell’Isola di giovedì 28 maggio, invece, andrà regolarmente in onda, ma sarà trasmesso in differita in modo da lasciare la palapa libera al cast iberico di Supervivientes.

Non si riesce a capire, però, per quale motivo la puntata non sia stata spostata in un altro giorno della settimana, senza farsi togliere la diretta dal programma spagnolo.

