A cura di zara penna

Mediaset: caos ad Amici di Maria De Filippi. Giulia Stabile interviene…

Polemiche e caos ad Amici di Maria de Filippi dopo la puntata del 16 aprile. Motivo di discussione l’eliminazione di Carola Puddu dal talent.

La ballerina è stata eliminata andando a ballottaggio con Dario nel corso della puntata.

Questa eliminazione ha generato una serie di polemiche e sono tantissimi i telespettatori che hanno reputato assolutamente sbagliata la decisione di tagliare fuori la danzatrice proprio sul più bello.

Dello stesso parere Giulia Stabile, vincitrice di Amici 21 che scrive un messaggio dedica a Carola dopo il post della ballerina eliminata.

Il post su Instagram della ballarina Carola Puddu

“Finisce qua il mio percorso ad Amici - ha scritto in un post Instagram Carola -. Sette mesi di tanta danza e tante emozioni. Non sono brava con le parole e non ne avrò mai abbastanza per ringraziare tutto lo staff, i maestri, i miei compagni, e voi, che mi avete sempre supportata ed incoraggiata anche nei momenti difficili. Maestro Alberto Montesso e maestra Alessandra Celentano siete stati i miei punti di riferimento. Terrò i vostri insegnamenti preziosi nella mia danza come nella mia vita”.

Carola poi, conclude così il suo post: “Anbeta sei sempre stata un’ispirazione, lavorare in sala insieme a te è stato molto prezioso, grazie. Michele Esposito ti ho osservato e studiato in sala, ti ammiro per il ballerino e la persona che sei. Spero di riballare con te in futuro”.

Giulia Stabile non ha mancato di manifestare sostegno e supporto emotivo alla collega, da molti indicata come sua possibile erede della stessa Giulia. Le parole della fidanzata di Sangiovanni hanno fatto colpo su moltissimi fan.

Quanto a Carola, ha già degli impegni. Fabrizio Monteverde, coreografo del balletto di Roma, le proporrà a breve il ruolo di Giulietta nel balletto di Giulietta e Romeo, che debutterà a ottobre al teatro Olimpico nella Capitale.

