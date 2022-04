A cura di zara penna

Ballando con le Stelle torna il prossimo autunno. La data scelta per la ripartenza del talent show condotto da Milly Carlucci è prevista per sabato 8 ottobre 2022.

Ci saranno due cambiamenti all’interno del reality. La Rai conferma ancora una volta Milly Carlucci come conduttrice, visti i dati registrati nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, che ha segnato +51% di ascolto medio.

Milly Carlucci è già all’opera per formare il cast di concorrenti che si sfideranno ogni sabato. I nomi non sono ancora trapelati.

Il punto di forza di questo programma sono sempre stati i personaggi scelti dalla Carlucci. Oltre agli artisti, anche la giuria ha il suo ruolo fondamentale nella riuscita del talent.

Da anni ormai seguiamo la squadra formata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Un nuovo ingresso in giuria a Ballando al posto di un giudice storico?

Si fanno sempre più insistenti le voci riguardo un nuovo componente della giuria per l’anno prossimo. Stiamo parlando dell’insegnante storico di Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale, che l’anno scorso ha dato il suo addio alla trasmissione come coach, tra le lacrime della di Milly Carlucci. La regina Rai ha fatto sapere che essendo molto legata a Di Pasquale sarebbe intenzionata a affidargli un ruolo importante nello show. Non è ancora chiaro se Simone sostituirà qualche storico ex giudice, come la Lucarelli, che più di una volta ha manifestato la volontà di abbandonare il programma, o sarà un giudice aggiunto accanto ai nomi sopracitati.

Simone di Pasquale è stato coreografo de Il Cantante mascherato della Carlucci. Insieme a Raimondo Todaro i due ballerini hanno fatto la storia di Ballando con le Stelle anche se, per quanto riguarda Todaro, il ballerino ha lasciato in malo modo Milly Carlucci e la Rai, accettando l’invito di Maria De Filippi come insegnante di Amici, talent attualmente in onda il sabato sera su Canale 5.