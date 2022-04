A cura della Redazione

Fedez ritorna ad X Factor 2022, programma di grande successo in onda su Sky. L’annuncio da parte dello stesso rapper sul suo profilo Instagram. “Si torna a casa”, ha scritto Fedez postando un video delle sue precedenti esibizioni al talent show.

Per il marito di Chiara Ferragni si tratta di un ritorno. Infatti Fedez ha vestito i panni del giudice dal 2014 al 2018. Nel maggio del 2014 è stata ufficializzata la sua partecipazione tra i giudici del talent show X Factor insieme a Morgan, Mika e Victoria Cabello. In tale occasione è riuscito a portare allo scontro finale due dei concorrenti da lui patrocinati, Madh e Lorenzo Fragola, vincendo la competizione con quest'ultimo. Il rapper ha ricoperto tale ruolo anche nelle successive quattro edizioni del programma.

Durante la sua prima esperienza in veste di giudice a X Factor, è stato elogiato dal sito Rockol per aver dimostrato «sensibilità, conoscenze musicali molto più ampie del suo orticello e una proprietà lessicale non così comune tra suoi coetanei».

La rivincita di Fedez dopo la grande paura per la malattia

Lo scorso 22 marzo Fedez si è sottoposto ad un intervento chirurgico dopo aver scoperto, rendendo pubblico il suo dramma su Instagram, di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Fedez ha superato brillantemente l'operazione chirurgica ed ora si appresta a rientrare prepotentemente in scena.

Ma quella di Fedez non dovrebbe essere l'unica novità. In molti, infatti, pensano che Simona Ventura ritorni ad X Factor insieme a Morgan. Questi ultimi, dopo un paio di anni di assenza, dovrebbero riprendere il loro posto tra i giudici del talent di successo firmato Sky.