A cura di zara penna

Mediaset: Gianni Sperti lascia Uomini e Donne. Per lui un nuovo programma.

E’ stato per anni l’opinionista dalla lingua pungente di Uomini e Donne insieme a Tina Cipollari. Il suo tempo però sta per terminare. Non si sa se è un addio definitivo o un momentaneo arrivederci.

Nei corridoi di Mediaset si vocifera, infatti, che Gianni Sperti lascerà Uomini e Donne per partecipare come concorrente a La Talpa, reality show che ha chiuso i battenti già da diversi anni, ma che sembra possa tornare sugli schermi di Italia 1. I vertici Mediaset stanno da tempo parlando di riproporre il programma, andato in onda l'ultima volta nel 2008. Lo show tornerà sul piccolo schermo probabilmente a partire dal prossimo autunno, o comunque non oltre gennaio 2023.

La produzione già si sarebbe messa alla ricerca di dieci papabili concorrenti, e tra questi potrebbe esserci proprio Gianni Sperti, che è un personaggio molto appetitoso per gli autori proprio grazie al suo modo di fare e per la sua lingua “lunga”. Pertanto, se tra i concorrenti verrà confermata la presenza di Gianni Sperti, quest'ultimo sarà costretto a lasciare momentaneamente Uomini e Donne.

Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata la stessa Maria de Filippi ad aver convinto Gianni Sperti ad accettare questo nuovo progetto, così come all'epoca fece con Tina Cipollari per lo stesso reality.

La Talpa torna il prossimo autunno su Italia 1

Il reality, La Talpa è sempre stato un programma molto seguito dal pubblico. L’ultima edizione del 2008 registrò uno share discreto ma non particolarmente positivo, motivo per cui i vertici Mediaset decisero di non produrlo più, anche in considerazione dei costi elevati per la realizzazione.

Sicuramente, il cast della prossima edizione de La Talpa sarà scelto con dovizia e accuratezza, proprio con l’obiettivo di rilanciare lo show, garantendo così uno share alto capace di soddisfare i vertici Mediaset.