A cura di Ludovica Ragonesi

Storiche riconferme ma anche interessanti new entry a X Factor.

Questi sono gli ingredienti di cui si compone la nuova edizione del talent musicale più seguito degli ultimi anni.

In queste settimane sono infatti in corso diverse trattative per definire i volti dei protagonisti dello show targato Sky.

Una notizia bomba è arrivata qualche giorno fa con la riconferma di Fedez come giudice e coach del programma.

Quello di Fedez è un graditissimo ritorno al programma che lo ha impegnato nello stesso ruolo dal 2014 al 2018.

“Si torna a casa”, così ha scritto il rapper milanese annunciando sui social il suo nuovo impegno televisivo ad X Factor.

Chi saranno i nuovi giudici insieme a Fedez?

Sugli altri nomi dei giudici che detteranno legge sulla sorte degli artisti in gara, vige ancora un velo di mistero.

Tuttavia si è vociferato di un ritorno di Simona Ventura e Morgan in giuria.

Se così fosse, allora l’edizione 2022 di X Factor vedrebbe una maggioranza di giudici ‘veterani’ in trasmissione. Sia Simona Ventura che Morgan infatti, hanno già ricoperto il medesimo ruolo nelle passate edizioni dello show.

Secondo gli ultimi rumors, ci sarebbe però un altro nome in lizza per X Factor. Si tratterebbe di Ambra Angiolini. Secondo il sito Dagospia, si starebbero svolgendo in queste ore trattive top secret per far entrare Ambra nel cast.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha in effetti tutte le carte in regola per prendere parte ad un programma come X Factor.

Ambra è da cinque anni ormai la madrina del Concertone del 1° maggio in piazza San Giovanni a Roma. Ha vissuto una lunghissima ed intensa storia d’amore con il cantante Francesco Renga ed è stata sempre una grande appassionata di musica.

Ambra è un’attrice affermata. La vediamo in queste settimane nel cast della serie tv Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek. Tantissimi altri progetti cinematografici ma anche televisivi hanno sempre trovato nell’attrice romana, una professionista appassionata e di grandi capacità.

Chissà che Ambra, da talentuosa attrice, non trovi invece nella musica il suo vero X Factor.

