A cura di zara penna

Mediaset: Stefano De Martino ritorna indietro nel tempo con le note di una bellissima canzone di Riccardo Cocciante.

Insieme a Stash ed Emanuele Filiberto, Stefano De Martino è uno dei giudici del serale di Amici. Dopo essere stato allievo e, per un periodo, ballerino professionista del talent, ne è diventato giudice.

Nell'ultima puntata del serale di Amici 21, Stefano De Martino ha vissuto un momento di suspense e la sua espressione preoccupata non è passata inosservata.

A causa di uno scontro tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, si decide per la sfida tra Alex e Luigi. Durante questa prima prova c’è stato il duetto di Sissi e Alex sulle note di Se piovesse il tuo nome di Elisa, Rudy ha cercato di portare a casa il punto con la sfida successiva quando ha presentato Luigi con la canzone Bella senz'anima di Riccardo Cocciante.

Stefano De Martino si emoziona sulle note di “Bella senz’anima”

In particolare questa canzone ha suscitato un’emozione che si è chiaramente vista sul volto di De Martino. Per chi conosce la storia di Amici sa perfettamente che Emma Marrone, poco dopo essere stata lasciata da Stefano per Belen Rodriguez, ha eseguito questa stessa canzone accusando apertamente il ballerino di averla tradita.

E' comprensibile che Stefano abbia ripensato a quel momento, visto che la storia con Emma Marrone non poteva finire peggio. Il ballerino, infatti, tradì Emma proprio con la show girl con cui poi si è sposato e ha avuto un figlio, Santiago.

La coppia Emma e Stefano ha fatto sognare per anni i loro fan, fin dalla loro apparizione come allievi della scuola di Amici.

Ad oggi sono rimasti buoni amici e Stefano, dopo un la separazione con Belen Rodriguez, sembra aver riallacciato di nuovo il rapporto con la sua ex.

Emma, invece, non ha una storia seria anche se il gossip lancia continuamente indiscrezioni sui suoi presunti nuovi amori.

