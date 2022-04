A cura di zara penna

Rai: Giancarlo Magalli da Don Matteo a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Sarà una stagione ricca di impegni lavorativi quella di Giancarlo Magalli.

Autore e conduttore televisivo, si è cimentato nel ruolo di attore nella seguitissima serie di Don Matteo 13.

Ad annunciarlo lui stesso sui social: “Volevo rendervi partecipi del fatto che lunedì mattina inizia per me una nuova avventura, un’altra di quelle cose che rendono il mio lavoro sempre nuovo (almeno da qualche tempo) e sempre entusiasmante. Inizio le riprese della nuova serie di Don Matteo, in cui interpreterò il ruolo del Vescovo, amico e confidente del nuovo sacerdote che prenderà il posto di Don Matteo e di Terence Hill, Raoul Bova”. Magalli interpreterà il personaggio di un Vescovo dal carattere buono, saggio e accogliente.

Poche settimane fa ha partecipato al programma di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato, nelle vesti del personaggio Lumaca in coppia con la figlia Michela.

Le belle notizie per Magalli non finiscono qui, sembra infatti che il conduttore abbia espresso il desiderio di prendere parte a Ballando con le Stelle, che tornerà su Rai 1 a partire dall’8 ottobre.

Magalli ha infatti dichiarato: “Se arriverà l’invito, vengo molto volentieri, Milly, se mi fai fare il giudice. A ballare no, sono negato”.

Non è ancora chiaro se Milly Carlucci accetterà la proposta di Magalli, e se nel caso il conduttore sostituirebbe un vecchio giudice.

Il cast e la giuria sono ancora in costruzione. Sono spuntati alcuni nomi: da Bianca Guaccero a Paola Barale come ballerini, e recentemente alcuni rumors parlano della presenza di Serena Bortone in coppia con il ballerino Samuel Peron.

Per quanto riguarda la giuria, secondo le indiscrezioni Simone Di Pasquale siederà al tavolo d’onore dopo essere stato per anni in gara con molte vip.