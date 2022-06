A cura di Gilda Riga

Alex Belli e Delia Duran sono una delle coppie più seguite sui social media.

I due ex del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, rispettivamente con 618 e 523 mila seguaci su Instagram, aggiornano continuamente i follower sulla loro quotidianità e sulle attività professionale che svolgono sia come coppia che singolarmente. I loro contenuti social, però, sono spesso oggetto dei commenti poco carini degli haters, che colgono ogni minima occasione per attaccarli e sputare veleno su entrambi.

D’altra parte, Alex Belli mostra di non avere peli sulla lingua, anzi. Spesso nei suoi post su Instagram non risparmia critiche e stilettate nei confronti di personaggi del mondo dei reality show e di suoi ex coinquilini al Grande Fratello Vip, con alcuni dei quali i rapporti sono che tutt’altro idilliaci. Vedi Soleil Sorge e Barù, nei confronti dei quali non è mai stato tenero.

Alex Belli, l'accusa social: "Non ha lasciato la mancia ai camerieri"

Nei giorni scorsi, Alex e Delia hanno partecipato ad un evento Brindisi. Ed è proprio nella cittadina pugliese che si sarebbe verificato un evento “spiacevole” che avrebbe visto protagonista l’ex attore di Centovetrine. A riportare la notizia l’esperta di gossip Deianira Marziani, che ha condiviso su Instagram un messaggio ricevuto da una sua follower: “Alex Belli e Delia Duran erano nella mia città (Brindisi, ndr) e hanno cenato in un ristorante dove ero presente anche io. Alex quando è andato via non ha salutato nemmeno i proprietari, non ha lasciato un grammo di mancia ai camerieri, ma soprattutto quando le ragazze di avvicinavano a lui per le foto, rimaneva seduto senza nemmeno alzarsi, ed era pure scocciato. Al contrario di Delia, che è stata molto brava con le persone che venivano per farsi una foto”.