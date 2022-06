A cura di Franci Russo

Kerem Bursin, dopo la fine del rapporto con l'attrice turca Hande Ercel, ha scelto una "lei" con una bella "carrozzeria".

Come Can Yaman, diventato testimonial della Mercedes-Benz con uno spot in tv, altrettanto Kerem lo è diventato per la Casa automobilistica tedesca BMW.

“Qui non puoi recitare. Competi con te stesso perché la BMW è una passione completamente diversa”. E’ il messaggio scritto in turco da Kerem Bursin sul suo account Instagram, con il video dello spot in cui lo si vede alla guida della potente auto.

Molte attrici e attori turchi, diventati famosi e popolari per le serie tv in cui sono stati protagonisti, come Hande Ercel e Kerem Bursin, in Love is in the air, e Demet Ozdemir e Can Yaman, in DayDreamer – Le ali del sogno, sono diventati imprenditori di se stessi.

Gli attori turchi, diventati famosi per le serie tv, testimonial di noti brand

Kerem Bursin, con 10,6 milioni di follower su Instagram, è diventato testimonial della bevanda Lipton Ice e, ultimamente, della BMW.

Hande Ercel, con 28 milioni di follower su Instagram, è testimonial di Atasay Jewerly, nota azienda di gioielli, e Nocturne, azienda turca per abbigliamento da donna.

Can Yaman, con 9,5 milioni di follower su Instagram, da tempo trasferitosi in Italia, ha sponsorizzato il suo profumo “Can Yaman mania” ed è stato testimonial della pasta De Cecco, delle camicie Tudors e, ultimamente, della Mercedes Benz.

Demet Ozdemir, con oltre 15,1 milioni di follower su Instagram, è da sempre testimonial dei prodotti cosmetici Pantene.

Insomma non solo attori e attrici, ma anche influencer e testimonial di noti brand.

Le coppie Bursin-Ercel e Yaman-Ozdemir hanno fatto sognare milioni di telespettatori e fan. Partner non solo sul set, ma anche nella vita reale, seppur per un breve periodo, sono diventati popolarissimi nei Paesi in cui sono andate in onda le serie tv che li hanno visti protagonisti.

Milioni di fan si sono affezionati a loro, hanno fondato fan club, dedicate pagine sui social, sia come singoli attori che come coppie. E ciò ha contribuito a far crescere la loro popolarità. E non sono pochi quelli che sognano e sperano che Hande ritorni con Kerem e Demet con Can, nonostante la protagonista di DayDreamer sia prossima a sposare il cantante Oguzhan Koc.