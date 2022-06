A cura di Gilda Riga

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sono diventati genitori.

La sorella di Chiara e Valentina, ha dato alla luce nella giornata di ieri, martedì 21 giugno, il piccolo Edoardo. E l’annuncio è arrivato direttamente sui social: “21/06/2022 – Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”.

Con queste parole postate sul suo account Instagram, la maggiore delle sorelle Ferragni ha annunciato la nascita del suo primogenito, condividendo alcuni tenerissimi scatti in compagnia del compagno Riccardo e del loro primo figlio. Francesca, a differenza di Chiara e Valentina, ha preferito seguire le orme di papà Marco, affermato dentista di Cremona. E’ dottoressa di Odontoiatria e Protesi Dentaria, ed ha conseguito una specializzazione in Chirurgia Orale. Ma in realtà è anche lei un’influencer e conta quasi 1 milione e mezzo di follower su Instagram.

"Benvenuto Edoardo": gli auguri social dei Ferragnez

Non sono mancati tantissimi messaggi di auguri per i neo genitori. “Benvenuto in famiglia Edo. Congratulazioni a Francesca e Riccardo” ha scritto Chiara Ferragni; “Congratulazione patatoni! Sono ufficialmente zio” ha commentato Fedez; “Benvenuto al mondo Edoardo. Tua zia ti ama tanto e non vede l’ora di conoscerti” è stato il messaggio di Valentina; “Benvenuto al mondo piccolo Edo. Ti amiamo già da impazzire e non vedo già l’ora di saltare avanti di qualche anno per farti fare tutto quello che non ti lasceranno fare mamma e papà! Siete stupendi cognatini” il messaggio di Luca Vezil, fidanzato della più piccola delle sorelle Ferragni.

Ma la nascita del piccolo Edoardo non dovrebbe essere l’unica lieta novella per Francesca e Riccardo. Infatti, la coppia dovrebbe convolare a nozze il prossimo settembre, e l’influencer Deianira Marzano ha rivelato la location in cui dovrebbe svolgersi la cerimonia. Si tratta del Castello di Rivalta, imponente complesso che si trova a Rivalta, frazione del Comune di Gazzola, in provincia di Piacenza.