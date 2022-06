A cura di Gilda Riga

Hande Erçel si è presa una pausa dal lavoro concedendosi qualche ora di relax al mare.

L’attrice, modella e influencer, una delle stelle più luminose del firmamento turco con oltre 28 milioni di follower su Instagram, è divenuta celebre anche oltre confine grazie alla fortunata serie tv Love is in the air, che è stata trasmessa in ben 85 Paesi, e nella quale ha recitato insieme al suo ex compagno Kerem Bürsin. La loro storia d’amore ha appassionato milioni di fan, i quali sono rimasti particolarmente delusi alla notizia della fine della loro relazione.

Hande, che è anche uno dei volti di punta di Disney Plus Turchia (il lancio della piattaforma streaming è avvenuto lo scorso 14 giugno a Istanbul) insieme ai colleghi connazionali Can Yaman e Demet Özdemir, è una vera e propria macchina da like e visualizzazioni, grazie soprattutto ai contenuti che posta quotidianamente sui canali social, e che ricevono sempre feedback positivi. I fan stravedono per lei e la seguono con affetto ed una devozione fuori dal comune.

Hande Erçel paparazzata al mare

Come dicevamo in apertura, Hande Erçel ha trascorso qualche ora di relax al mare. A riportare la notizia il portale turco Magazin Kuryesi, che l’ha immortalata al The Beach of Momo, struttura balneare alla moda della località di Çeşme, città turca della Provincia di Smirne che si trova sulla costa dell’Egeo. “Hande Erçel era al The Beach of Momo con sua sorella maggiore Gamze, sua nipote Mavi e il suo caro amico Sukran Ovali – scrive sul suo account Instagram Magazin Kuryesi -. La famosa attrice si è occupata di Mavi tutto il giorno e la faceva nuotare”.

Hande è tornata single dopo la breve relazione con Kaan Yıldırım. E’ stata proprio l’attrice turca, in una recente intervista, ad annunciare la fine della loro love story: “Non c’è nessuno nella mia vita. In questo momento sono impegnata con il mio lavoro e sono molto felice. Kaan è sempre stato un mio amico e lo rimarrà per sempre”.