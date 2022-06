A cura di Franci Russo

Barbara D’Urso è uno dei personaggi della tv che fa maggiormente parlare di sé. I suoi detrattori l’hanno a lungo criticata perché – secondo loro - i programmi che lei conduce sono trash. Parliamo di Grande Fratello, Live Non è la D’Urso e La Pupa e il Secchione.

Ma come si difende Barbarella? “Io ridimensionata perché trash? Ho alcuni detrattori, soprattutto sui social, ossessionati da me. Ho fatto ciò che potevo e che, fra l’altro, piaceva alla gente: quel rumore di fondo per cui Live Non è la d’Urso ha chiuso perché non faceva ascolti è falso”, dichiarò al Corriere della Sera. “Mi criticano? Vuol dire che lascio il segno. Provoco un sentimento, quando mi insultano non replico”.

Barbara D’Urso, 65 anni ben portati, ha debuttato in televisione alla fine degli anni Settanta, Nel decennio successivo ha avviato anche la carriera d'attrice, partecipando a diversi film per il piccolo e grande schermo, proseguendo parallelamente la sua attività in televisione. Dal 2003 lavora come conduttrice televisiva in esclusiva su Canale 5. Ha condotto diverse edizioni del Grande Fratello, nonché tre edizioni di Live Non è la d’Urso e altri reality show. È anche un'autrice di libri: ha scritto otto volumi, sette pubblicati dalla Mondadori e uno dalla Nuova Eri.

Ma Barbara è anche molto social e autoironica. Nell’ultimo post pubblicato sul suo account Instagram, accompagnato da un video che la ritrae mentre raccoglie i pomodori dal suo orto, Barbara scrive: “Il sabato pomeriggio è fatto per raccogliere i frutti dell’orto! I miei pomodori sono pronti…”.

Apriti cielo! Un assist per chi non nutre una grande simpatia per la conduttrice. “Brava! Ecco vedi lo ha capito finalmente che l’unico posto che ti rimane e la campagna. Ma comprati una zappa ti servirà in futuro”, è il commento di Federico. “La contadina con il cappello firmato Valentino, ma va…”, ribatte Rosa. E via di questo passo…

Ma Barbara non riceve solo critiche. C’è una vasta fascia di pubblico che l’ama e lo dimostra attraverso i messaggi pubblicati sulle pagine social della conduttrice.

“Tu sei proprio semplice così anche se ogni tanto ti piace provocare. Brava”, scrive Carla. “Barbara, nessuno più parla di te. Per me è un sollievo perché mi innervosivo moltissimo. Detto ciò, ti auguro una felice serena vacanza e un arrivederci presto. Un abbraccio sincero”, è il commento di un’altra fan della D’Urso. “Ciao Barbara ci vediamo a settembre: biscottino e caffeuccio col cuore. Ci manchi tanto, tantissimo. Fai tanta compagnia tutti i giorni. Ci vediamo presto”, è il messaggio di Fabio.

C’è poi chi la difende a spada tratta, come Alessandra: “Scusate ma non avete niente da fare? Sempre qui a criticare quello che fa la D’Urso? Non vi piace? Non seguitela”,

Insomma Barbara è questa, prendere o lasciare!