A cura di Gilda Riga

Can Yaman ha traslocato, ma non ha lasciato Roma. La star turca è stata costretta ad abbandonare l’appartamento in cui risiedeva da circa un anno, a causa di un vero e proprio stalkeraggio nei suoi confronti da parte di alcune fan e dei paparazzi, che piantonavano l’esterno della sua abitazione di giorno e di notte, con una conseguente e totale assenza di privacy.

Lo scorso maggio, l’attore protagonista della fiction Viola come il mare, che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo autunno, e in cui ha recitato al fianco di Francesca Chillemi, a margine di un durissimo sfogo su Instagram annunciò che avrebbe cambiato casa “perché certa gente ha superato ogni limite”.

Detto fatto! Can Yaman si è trasferito in una villa isolata (sempre nel comune di Roma) con ogni genere di comfort, situata non a caso il più lontano possibile da occhi indiscreti e dai flash dei fotografi. Negli ultimi giorni, evidentemente felice e sollevato per il trasloco nella nuova abitazione, e per aver ritrovato evidentemente un po’ di tranquillità, l’attore turco ha postato sul suo account Instagram alcuni scatti mentre è alle prese con la cottura al barbecue di salmone e patate. Can indossa esclusivamente un pantaloncino, mentre sono in bella mostra pettorali e addominali scolpiti, frutto delle durissime sessioni di workout a cui si sottopone in palestra.

Can Yaman a torso nudo: la reazione di Valeria Marini

La foto a torso nudo dell’attore turco, che ha raccolto oltre 430 mila like, ha suscitato l’inevitabile reazione delle fan, che sono andate letteralmente in estasi alla vista delle beltà del loro beniamino. Tra queste, anche un’insospettabile: stiamo parlando di Valeria Marini, che ha particolarmente apprezzato il fisico scultoreo di Can Yaman, commentando la foto con i suoi proverbiali baci stellari.