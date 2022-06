A cura di Gilda Riga

Sta facendo il giro del web un video in cui si vedono Valentina Ferragni e Chiara Biasi scambiarsi alcune “confidenze” durante LoveMi, concerto organizzato da Fedez e J-Ax con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Onlus Tog, che si è svolto in piazza Duomo a Milano il 28 giugno.

Il brevissimo frame, con protagoniste le due influencer, ha immediatamente catturato l’attenzione dell’emisfero social, che si è subito interrogato sul contenuto della loro conversazione. Tantissime le ipotesi e le congetture fatte dagli utenti: c’è chi dice che parlassero di soldi, chi del numero di followers, chi della cifra che la sorella di Chiara Ferragni avrebbe donato a Tog. Insomma, è stato scritto e detto davvero di tutto.

Valentina Ferragni e Chiara Biasi: ecco cosa parlavano

A mettere la parola fine all’intera vicenda ci ha pensato direttamente Valentina attraverso il suo account Instagram: “Per tutti i curiosi che stanno facendo congetture su quello che io e Chiara Biasi ci siamo dette al concerto, eccovi accontentati! Stavo dicendo a Chiara che in piazza Duomo erano presenti 25 mila persone, lei pensava ce ne fossero 5 mila. Mi spiace, ma niente di più succoso, so che ci speravate!”. Anche la stessa Chiara Biasi ha svelato l’arcano su Instagram: “Mi stava dicendo che c’erano 25 mila persone lì”. Mistero risolto, dunque.

LoveMi è stato un vero e proprio successo. 25 mila persone hanno invaso piazza Duomo (anche se non sono mancati problemi legati all’ordine pubblico) per assistere al concerto che ha sancito la reunion tra Fedez e J-Ax. L’evento, trasmesso in diretta su Italia 1, ha raccolto l’11% di share con quasi 2 milioni di telespettatori.