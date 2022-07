A cura di Gilda Riga

Fedez e Achille Lauro ai ferri corti? E’ questa una delle voci che in queste ore si rincorre sul web e che sta catalizzando l’attenzione dei fan del rapper meneghino e del cantante veronese.

Il motivo? L’assenza di Lauro al concerto LoveMi, evento musicale che si è svolto in piazza Duomo a Milano il 28 giugno, organizzato da Fedez e J-Ax con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Onlus Tog.

Il marito di Chiara Ferragni, quando sul palco ha intonato le note di Mille, brano di grande successo uscito la scorsa estate, realizzato proprio in collaborazione con Achille Lauro e Orietta Berti, era solo in compagnia di quest’ultima. I fan hanno immediatamente notato questa circostanza, chiedendosi quale fosse il motivo dell’assenza del performer veneto.

Lite con Achille Lauro? Fedez chiarisce

A chiarire la situazione ci ha pensato lo stesso Fedez nel corso di una diretta Instagram: “Lauro non è venuto perché aveva un concerto o aveva qualcosa. Ma ragazzi ve lo giuro, l’ho sentito una settimana fa, ve lo giuro. Giurin giurello!”. Stando a quanto dice il giudice di X Factor, dunque, non c’è stata nessuna lite. Ma secondo l’investigatore social Alessandro Rosica, i due sarebbero ai ferri corti, e incrociatisi ad un recente evento tenutosi nell’ambito della Fashion Week di Milano, non si sarebbero neanche salutati.

In molti credevano che dopo aver fatto pace con J-Ax, Fedez avrebbe provato a recuperare anche il rapporto di amicizia che lo legava a Fabio Rovazzi. Ad oggi, però, non sembra che questa circostanza si sia ancora verificata. Rispondendo alla domanda di un follower proprio sulla questione, Federico è stato piuttosto vago: “Rovazzi che fine ha fatto? Rovazzi sta bene, mi ha scritto dopo il concerto dicendomi che aveva fatto tardi, altrimenti sarebbe venuto. Quindi sta bene”.