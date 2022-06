A cura di Gilda Riga

“Ciao, guys. Abbiamo un annuncio importante da fare oggi: stiamo filmando la seconda stagione di The Ferragnez – La serie. Andrà in onda su Prime Video nel 2023, e siamo sicuri che vi emozionerà tantissimo. Ci vediamo su Prime Video”.

Chiara Ferragni e Fedez, o se preferite I Ferragnez, hanno annunciato sui rispettivi account Instagram che sono in corso le riprese per la seconda stagione della docu-serie che segue le vicende di una delle coppie più amate e seguite nel nostro Paese e non solo. A dare la notizia è stata l’influencer e imprenditrice digitale, mentre il marito ha provveduto alla traduzione simultanea in inglese per i fan non italiani.

The Ferragnez 2: al via le riprese

Le riprese, come già annunciato dal nostro sito lo scorso 14 giugno, sono già iniziate da diverse settimane. Una delle prime location è stata Cremona, città natale della Ferragni: un set blindatissimo per le strade del centro, con la security che ha imposto ai passanti il divieto tassativo di scattare foto e fare video. Alle riprese erano presenti anche il piccolo Leone, primogenito della coppia, nato a Los Angeles nel 2018, il papà di Chiara, Marco, e Filippo Fiora, amico d’infanzia della Ferragni.

Il primo capitolo di The Ferragez, per un totale di 8 episodi, è uscito nel 2021, ed è stato trasmesso in esclusiva sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video. Protagonisti della docu-serie, oltre a Chiara Ferragni, Fedez, Leone e il bulldog francese Matilda, le sorelle dell’influencer, Francesca e Valentina (con i rispettivi partner Riccardo Nicoletti e Luca Vezil) e i suoi genitori Marco e Marina Di Guardo; il papà e la mamma del rapper, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, e la nonna Luciana Violini.

La seconda stagione vedrà nel cast due nuovi protagonisti: la piccola Vittoria, nata il 23 marzo 2021 a Milano (il parto è stato documentato proprio in un episodio della serie), e Edoardo, primogenito della sorella Francesca e del compagno Ricky, nato il 21 giugno di quest'anno.