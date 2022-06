A cura di Gilda Riga

E’ già tempo di primi bilanci per Fedez a poche ore dalla conclusione di LoveMi, concerto organizzato dal rapper milanese e da J-Ax in piazza Duomo a Milano davanti ad oltre 20 mila persone.

L’evento musicale aveva come obiettivo quello di raccogliere fondi per Tog, Onlus che assiste i bambini con gravi patologie neurologiche, che sta aprendo anche un nuovo centro proprio nella città meneghina.

Il concerto, che è stato trasmesso in diretta su Italia 1, ha fatto registrare l’11 per cento di share con oltre 2 milioni di telespettatori. Un successo che è andato anche ben oltre le più rosee aspettative dei due organizzatori.

Tanti gli artisti che si sono esibiti sul palco in piazza Duomo: oltre a Fedez e J-Ax, che hanno chiuso il concerto, tra gli altri c’erano anche Ghali, Tananai, Mara Sattei, Orietta Berti, D’Argen D’Amico, Shiva, Stash, Levante e Jake La Furia.

Tra i momenti più emozionanti della serata milanese, sicuramente la dedica di Fedez a Chiara Ferragni, che gli è stata vicino durante la battaglia contro il tumore al pancreas. Il rapper ha ringraziato la moglie, definendola la persona più importante della sua vita, con l’influencer che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Fedez: "Ho sognato tutto questo per mesi"

Dopo le fatiche e le tante emozioni vissute durante LoveMi, Fedez ha tracciato il proprio personalissimo bilancio, condividendo su Instagram un lungo post: “Ho sognato tutto questo per mesi, ho iniziato a organizzare questo concerto a Febbraio poi la diagnosi inaspettata del tumore. I dottori sono stati chiari, le possibilità che io riuscissi a riprendermi fisicamente dopo l’intervento e affrontare un concerto di un’ora erano molto basse.

A quel punto dovevo fare una scelta, mollare tutto o credere che questo mio sogno potesse essere la motivazione per la mia riabilitazione. Grazie al supporto dei medici, la voglia di spaccare il c**o e l’amore della mia famiglia, ieri sera è avvenuto qualcosa di magico. Grazie Milano, vi voglio un mondo di bene”.