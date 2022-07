A cura di Gilda Riga

Pace fatta tra Fedez e Fabio Rovazzi. A distanza di quattro anni dalla fine del loro rapporto di amicizia, seguito da un’infinità di polemiche, i due sembrano essersi finalmente ritrovati.

L’occasione (pubblica) per sotterrare l’ascia di guerra si è presentata al concerto di Salmo a San Siro, che si è svolto nella serata di mercoledì 6 luglio. I due si sono incontrati del backstage e hanno sancito la pace scambiandosi a vicenda un tenero bacio sulla guancia. E’ stato Fedez ad immortalare il momento condividendo una Instagram stories sul suo account ufficiale.

Quindi, dopo la pace con J-Ax, il marito di Chiara Ferragni ha ricucito anche il rapporto con il cantante divenuto popolare dopo il tormentone Andiamo a comandare uscito nel 2016.

Fedez-Rovazzi: i motivi della rottura

Ma perché i due avevano litigato al punto che si interrompessero in maniera brusca i rapporti? Lo scorso anno, durante un’intervista al programma televisivo La Confessione in onda su Nove, Fedez aveva fornito la sua versione dei fatti: “Perdendo loro (J-Ax e Rovazzi, ndr) ho perso un pezzo della mia famiglia acquisita. Io e Ax ci eravamo separati dal nostro manager e abbiamo aperto un’agenzia, e c’era un clima fantastico. Quando è entrato Fabio Rovazzi è diventato subito il mio migliore amico”.

Poi sull’improvvisa rottura ha detto: “Non so se la separazione sia da imputare al mio carattere impulsivo, devo sbatterti in faccia quello che penso nella maniera più brutta possibile. Sono partito per 4-5 mesi con mia moglie incinta, e nel periodo più difficile della mia vita. In quella fase ho scoperto che un nostro collaboratore aveva aperto una società speculare alla nostra, ed ha cercato di portare via le persone che lavoravano con me, a partire da Fabio”.

Riferendosi poi alla difficile gravidanza della moglie Chiara Ferragni e alla nascita del primogenito, il rapper meneghino ha rivelato: “Quando è nato Leone, Fabio non mi ha mandato neanche un messaggio. Ai tempi, in radio gli chiesero se mi avesse fatto gli auguri per la paternità e lui rispose di sì. Notare quella naturalezza nel raccontare una bugia non mi permise di riconoscere il Fabio di sempre”.

Sull’altra sponda, la versione fornita da Rovazzi è stata totalmente differente: “Io e Federico abbiamo preso strade diverse, tutto qui. Sono cose che capitano a tanti. Umanamente questa storia mi ha insegnato che non si può conciliare l’amicizia con il lavoro. E’ la lezione più importante che ho imparato finora”.

Ora, dopo quattro anni, tra i due sembra essere finalmente tornato il sereno.