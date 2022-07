A cura di Benedetta Esposito

Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, suscita sempre un certo interesse da parte dei mass media, soprattutto nella fase della scelta dei concorrenti.

Esiste una credenza secondo cui ognuno di noi ha esattamente 7 sosia sparsi per il mondo con i quali si è destinati a non incontrarsi mai.

Che sia verità o leggenda, ad ogni modo, non ci è dato saperlo, ma non è da escludere, invece, di poter incontrare qualcuno che, a prescindere dall’aspetto, possiede una caratteristica quasi, se non del tutto, identica alla nostra, ovvero la voce.

E proprio su queste straordinarie somiglianze che si basa un programma in onda dal 20 aprile del 2012, su Rai1 e condotto da Carlo Conti che quest’anno, esattamente venerdì 20 settembre, ripartirà con una nuova edizione.

Stiamo parlando di Tali e Quali Show e, come ogni anno, già qualche mese prima dell’inizio, è diventato argomento di discussione e di ipotesi soprattutto per quanto riguarda i personaggi famosi che vi prenderanno parte.

Sin dall’inizio, per questa nuova edizione, si è parlato di probabili partecipazioni di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip, il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Maleria Marini, sicura la sua partecipazione al talent show di Carlo Conti

Tra i primi nomi ad essere stati avanzati vi sono stati quelli di: Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Alex Belli, Manila Nazzaro, Patrizia Pellegrino, le sorelle Clarissa, Jessica e Lulù Selassié, tutti smentiti successivamente a seguito dei provini.

Dopo questo elenco, invece si è guadagnato una pole position Marco, il figlio di un celebre, famoso ed importante personaggio della tv o meglio della musica italiana, ovvero Gianni Morandi.

Recentemente, dal portale Tv Blog, è arrivata un’altra indiscrezione su un altro sicuro partecipante allo show, ancora una volta ex concorrente del G.F.Vip che avrebbe superato brillantemente i provini. Si tratta di Valeria Marini.

È risaputo che il talento di quest’ultima non risiede certo nella voce, nonostante le incisioni di Baci Stellari, Boom e Me Gusta.

Cosa avrà notato in lei Carlo Conti? Lo scopriremo solo alla fine dell’estate.