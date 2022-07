A cura di Franci Russo

Romina Jolanda Carrisi-Power, 35 anni, conosciuta semplicemente come Romina jr, è la figlia più piccola avuta dalla coppia Albano e Romina Power. Attrice teatrale, fotografa e poetessa, quest’anno l’abbiamo vista spesso su Rai 1 al programma pomeridiano di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, dove faceva parte dei cosiddetti Affetti stabili, ovvero un gruppo semi-fisso di opinionisti che affiancano quotidianamente la conduttrice e commentano i temi della puntata.

È cresciuta tra gli USA, dove ha fatto anche la cameriera in un night club per mantenersi, e l’Italia, dove ha provato a lavorare come commessa, ma tutti la riconoscevano ed è stata costretta a smettere. In Italia l’abbiamo vista anche in un a piccola parte della serie tv Don Matteo. La sua vita la trascorre parte in California con la madre Romina, parte in Italia con suo padre Al Bano e parte in Croazia dove vive la sorella Cristel.

Qualche mese fa Romina è stata al centro del gossip in quanto paparazzata mentre si scambiava tenere effusioni sulla terrazza di un noto ristorante del litorale romano con un famoso ristoratore, il 52enne Renato Salvatori. Tra i due sarebbe nata una storia d’amore.

Il post autoironico di Romina Carrisi su Instagram

Romina Carrrisi viaggia molto. Dal suo profilo Instagram apprendiamo che attualmente è in Messico. La figlia di Al Bano ha pubblicato una sua foto in costume sulla spiaggia di Cancùn accompagnato da un post abbastanza autoironico: “L’accessorio più glam dell’estate 2022? La pancetta. Per anni è stata la mia più grande nemica. L’ho odiata e giurata guerra. Si è aggiudicata il podio come fonte di vergogna per anni. E poi? Cos’è cambiato? L’importanza. Non è più importante se ho la pancia o no. Quindi eccola qui in tutto il suo splendore”.