A cura di zara penna

Max Pezzali: una serie tv su Sky sulla storia degli 883? La rivelazione del regista Sibilia.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno-La vera storia degli 883, sarà questa la nuova serie annunciata da Sky.

Max Pezzali e Mauro Repetto saranno i protagonisti del nuovo progetto firmato Sky.

Una serie non solo sulla storia del duo 883, ma anche su quella che era la musica degli anni ‘90.

Per un lungo periodo non abbiamo più sentito parlare degli 883 ma solo di Max Pezzzali. Eppure i 60mila spettatori alla prima data di San Siro che ha lanciato il nuovo tour di Pezzali sembra affermare che la storia degli 883 non è ancora finita.

Ad annunciare l’eventuale lavoro il sito tvBlog.

Il regista, Sidney Sibilia, già dietro il successo di Smetto quando voglio e L’incredibile storia dell’Isola delle rose, ha definito il suo progetto come un dramedy sulla storia degli 883.

Sidney ha dichiarato in un videomessaggio con Max Pezzali: “È la mia prima fiction: ho l’urgenza di raccontare una storia che mi sta molto a cuore, quella di due ragazzi e di come con la loro straordinaria avventura cambiano la musica italiana. Ci vediamo prossimamente su Sky”.

Il progetto, che al momento ha il titolo provvisorio di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883, sarà una serie originale Sky ed è attualmente in via di sviluppo. La sceneggiatura è di Sydney Sibilia, Chiara Laudani, Francesco Agostini e Giorgio Nerone.

Le fan sono al settimo cielo al pensiero di rivedere in tv la storia di due giovani ragazzi che negli anni ‘90 hanno rivoluzionato la storia della musica italiana.

Non sono ancora stati comunicati i volti che interpreteranno Max Pezzali e Mauro Repetto, ma al di là dei protagonisti scelti, di certo la serie tv sarà un vero e proprio successo.