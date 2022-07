A cura di Gilda Riga

Se pensate che la più importante influencer al mondo sia Chiara Ferragni vi sbagliate di grosso. Non c’è l’imprenditrice digitale lombarda in cima a questa speciale classifica, “scalzata” da una “insospettabile”.

Se si parla della moglie di Fedez, il pensiero va immediatamente al suo successo planetario, alle decine di milioni di follower che la seguono sui social network, alle aziende di vari settori e brand di moda che farebbero (e fanno) letteralmente carte false per renderla loro testimonial, ai record di visualizzazioni per i suoi video-tutorial o di promozione del proprio marchio di moda e accessori Chiara Ferragni Brand.

Insomma, Chiara rappresenta senza alcun dubbio uno dei simboli (se non il simbolo) del successo contemporaneo, soprattutto sotto l’aspetto del marketing.

Chi è la più grande influencer al mondo?

Se proponessimo un sondaggio su chi è l’influencer più importante del mondo, la quasi totalità degli utenti risponderebbe senza il minimo indugio: Chiara Ferragni. Ma le cose stanno realmente così? A quanto pare no!

Secondo il magazine britannico Good Housekeeping, la Regina Elisabetta II è la più grande influencer degli ultimi cento anni. La sovrana, che ha compiuto 96 anni lo scorso 21 aprile, rappresenta un modello di femminilità per milioni di donne in tutto il mondo, e nessuno può ambire a superarla in questa particolare classifica stilata dalla rivista d’oltremanica.

Sua Maestà è stata definita da 2.451 lettrici di Good Housekeeping “la mamma e la nonna che tutti vorrebbero avere”. Le sue idee e il suo modo di fare hanno influenzato ed ispirato generazioni e generazioni di persone, ed i suoi discorsi e diktat, che nel corso degli anni sono stati analizzati dai media, hanno consentito a tantissima gente di cambiare idea o posizione politica. Elisabetta II ha superato nelle preferenze anche Kate Middleton, moglie del Principe William, nonostante la Duchessa di Cambridge resti comunque una delle figure più amate dai sudditi di Sua Maestà.

Un gran numero delle persone interpellate dal magazine britannico per il sondaggio, hanno dichiarato di aver appreso delle idee della sovrana da internet, e di essere rimaste affascinate dai suoi discorsi, alcuni dei quali pronunciati in alcuni dei momenti più cupi della storia della Famiglia Reale.

Possiamo dirlo senza tema di smentita: Elisabetta II è la più grande e longeva influencer al mondo.