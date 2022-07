A cura di Gilda Riga

Chiara Ferragni, Fedez e il primogenito della coppia, Leone, si sono concessi una mattinata milanese all’insegna dello shopping.

E’ proprio l’influencer e imprenditrice digitale a condividere con i suoi quasi 28 milioni di followers su Instagram, alcuni scatti proprio mentre si trova all’interno di un negozio di abbigliamento in compagnia del marito e del figlio.

A dirla tutta, il piccolo Lello (come ama chiamarlo Fedez) non è apparso particolarmente entusiasta all’idea di accompagnare la mamma e il papà in giro per negozi a Milano, ed alcune sue espressioni lo manifestano in maniera inequivocabile.

Ma c’è una foto, in particolare, che ha destano immediatamente l’attenzione dell’enorme stola di fan dei Ferragnez, che tra l’altro sono anche impegnati in questi mesi nelle riprese del secondo capitolo della docu-serie di Amazon Prime Video, che come annunciato nelle scorse settimane uscirà nel 2023, e che segue le loro vicende di vita quotidiana.

Chiara Ferragni incinta? Il dettaglio non sfugge ai fan

L’immagine, condivisa da Chiara, oltre ad immortalare Leo in primo piano, evidenzia una rotondità "sospetta" del ventre della Ferragni, dettaglio che non è sfuggito all’occhio attento dei followers, che le hanno subito chiesto se fosse incinta. Ma non c’è stata nessuna risposta da parte della co-conduttrice della prossima edizione del Festival di Sanremo, quindi il dubbio rimane.

Alcune settimane fa, intervistato da Vanity Fair, Fedez aveva parlato anche della sua volontà di allargare la famiglia: “Come mi vedo tra 10 anni? Avrò 42 anni e farò ancora quello che faccio oggi. Però vorrei altri figli, di sicuro almeno un altro. E poi mi piacerebbe che la maturità mi portasse ancora più serenità”.

Poi le parole su Vittoria, nata nel marzo 2021: “E’ atipica. Mi ripetevano: vedrai come sarà legata al papà. In realtà è indipendente, al momento non ha un attaccamento preciso a qualcuno. Sono io ad avere un attaccamento speciale a lei. Anche a Leone, ovvio. Con mia figlia, però, sento proprio il bisogno, il desiderio di respirarla” ha spiegato Fedez a Vanity Fair, per poi aggiungere: “Non ho nemmeno 33 anni, ho i capelli bianchi, due figli e un tumore alle spalle. Posso dire che ho vissuto abbastanza vite per ritenermi diversamente giovane”.

Insomma, la volontà di avere un terzo figlio da parte di Fedez e Chiara Ferragni è piuttosto evidente. Che sia già arrivato il momento?