A cura di Gilda Riga

“E il naufragar m’è dolce in questo mare”. No, in questo caso non si tratta di una metafoa utilizzata da Giacomo Leopardi ne L’infinito, ma riguarda una piccola disavventura di cui è stato suo malgrado “vittima” Chiara Ferragni.

L’influencer, dopo la full immersion nell’haute couture con la Fashion Week di Parigi, nella quale ha “brillato” insieme alla sorella Valentina, ha deciso di concedersi una breve vacanza in Grecia in compagnia degli amici più cari (presenti anche Veronica Ferraro e Chiara Biasi), in attesa di partire per Ibiza il prossimo agosto con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria.

"Bloccati in mezzo al nulla"

Dopo essere arrivati a Eleftherios Venizelos, l’aeroporto di Atene, la comitiva ha raggiunto il porto e si è imbarcata alla volta di Hydra, piccolo paradiso situato davanti alla costa del Peloponneso, e distante circa un’ora e mezza dalla capitale. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, quando improvvisamente l’imbarcazione ha avuto un guasto al motore, e il gruppo di amici si è ritrovato bloccato in mare senza alcuna possibilità di raggiungere la destinazione. “Guys, si è rotta la barca – ha spiegato Chiara Ferragni ai suoi follower su Instagram -. Stiamo cercando di ancorare da qualche parte, in attesa che arrivi un taxi boat”. La moglie di Fedez cerca di ripararsi dal vento coprendosi la testa con il cappuccio della felpa. “Il viaggio doveva durare un’ora e mezza, e invece siamo da tre ore in questa barca nel nulla, dannazione!”.

La comitiva sarà riuscita a giungere destinazione? Ad aggiornare sulla situazione è Veronica Ferraro, che attraverso il suo account Instagram ha annunciato che dopo oltre quattro ore di attesa un’altra imbarcazione è riuscita a mettere in salvo il gruppo di amici.

Insomma, tutto bene quel che finisce bene…