A cura di Gilda Riga

Sembrava finalmente che per i Ferragnez le vicissitudini relative alla salute fossero state definitivamente superate. Prima il Covid lo scorso Natale, poi la scoperta di un raro tumore neuroendocrino del pancreas che ha costretto Fedez a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico e ad una lunga convalescenza, ed infine un violento virus influenzale che ha colpito Chiara Ferragni e il piccolo Leone.

Fedez: "Nonna si è fratturata il femore"

Adesso si è verificato un altro spiacevole e sfortunato episodio che ha destato forte preoccupazione: la nonna del rapper meneghino, Luciana Violini, è caduta e si è fratturata il femore. E’ lo stesso Fedez a darne notizia attraverso il suo account Instagram: “Purtroppo, la nonna cadendo si è fratturata il femore”.

Nella mattinata dell’11 luglio, nonna Luciana si è sottoposta ad un intervento che per fortuna è riuscito perfettamente, nonostante l’età piuttosto avanzata. “Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene – scrive Fedez su Instagram -. Ci ha fatto sudare freddo. Sei una roccia, nonna!”.

Sollevata e felice per l’esito positivo dell’operazione al femore della nonna anche Chiara Ferragni: “La nonna di Fedez è caduta l’altro giorno e stamattina ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ma grazie a Dio è andato tutto bene”.

Nei giorni scorsi, il giudice di X Factor aveva avuto un appuntamento galante proprio con l’amata nonna, portandola in giro per Milano in limousine e a cena in un noto ristorante del capoluogo lombardo.

La signora Luciana, che lo scorso aprile ha compiuto 91 anni, è diventata anch’essa nel tempo una star di Instagram, dove conta circa 190 mila follower. Inoltre, è comparsa anche nel primo capitolo della docu-serie The Ferragnez, uscita nel 2021 e trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Ed è ipotizzabile che apparirà nuovamente nella seconda stagione che uscirà nel 2023, come annunciato da Fedez e Chiara nelle scorse settimane.

Nel frattempo, auguriamo alla signora Luciana di rimettersi al più presto.