A cura di Ludovica Ragonesi

Emanuel Caserio, il famoso attore del Paradiso delle signore, innamorato a Parigi.

È questo il riassunto che ci restituisce la pagina Instagram dell’attore della seguitissima soap opera di Rai 1.

Foto di momenti di pura bellezza e gioia, come quella provata a Disneyland Paris dove Emanuel ha trascorso una giornata indimenticabile nel parco divertimenti più famoso e grande d’Europa.

Ma benché le foto riprendano esclusivamente l’attore, non ci risulta difficile immaginare che Caserio stia trascorrendo queste spensierate giornate parigine in dolce compagnia.

Emanuel e Chiara: una storia top secret?

L’interprete nella soap del cameriere siciliano Salvatore Amato ha da sempre mantenuto un profilo basso, specie per quanto riguarda la sua sfera privata.

Non vi sono infatti dichiarazioni esplicite su chi sia la sua compagna.

Tuttavia, si rincorrono voci sempre più insistenti sulla love story che Emanuel avrebbe con la collega del Paradiso delle signore, Chiara Russo.

La giovane attrice interpreta il personaggio di Maria Puglisi, sarta siciliana che emigra a Milano, dove si innamora del magazziniere Rocco Amato.

Sebbene nella fiction targata Rai i due attori non siano stati mai “accoppiati” dagli sceneggiatori, nella vita reale Emanuel e Chiara sembrano invece molto vicini.

Numerose sono infatti le occasioni, anche mondane, in cui sia Caserio che Chiara Russo appaiono affiatati e complici. Così è infatti accaduto in occasione del ricevimento per le nozze di Neva Leoni, anch’ella attrice del Paradiso, e Claudio Colica.

Tuttavia sia Emanuel che Chiara sembra ci tengano molto a tenere blindata la storia.

Nel frattempo proseguono le riprese del Paradiso delle Signore che vedremo su Rai 1 a partire da settembre per la settima stagione. A tale riguardo, nelle ultime settimane sono circolate voci sempre più insistenti sul possibile ingresso nel cast del Paradiso dell’ex gieffino Alex Belli. Il diretto interessato ha tuttavia smentito categoricamente questa eventualità, così come raccontato in questo nostro articolo.