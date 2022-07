A cura di Franci Russo

Gamze Ercel, la sorella maggiore della bellissima attrice Hande, famosa nel mondo, insieme a Kerem Bursin, per la serie tv Love is in the air, continua a conquistare l'ammirazione dei suoi follower con le condivisioni di foto sul suo account Instagram.

Di Hande Ercel sappiamo quasi tutto: un account su Instagram con oltre 28,6 milioni di follower la rendono la modella più ricercata in Europa. Testimonial di grandi brand, è paragonata a Re Mida: tutto quello che tocca diventa oro. In amore, però, non è altrettanto fortunata. Dopo la fine della love story con Kerem Bursin, che ha lasciato con l’amaro in bocca milioni di fan di entrambi gli attori, Hande non ha riallacciato più nessun altra relazione, a parte la breve frequentazione con l’attore turco Kaan Yidirim.

Gamze Ercel, una vita sentimentale più appagata rispetto alla sorella Hande

Gamze Erçel, 30 anni compiuti a gennaio, quasi due in più di Hande, è una giovane e talentuosa attrice televisiva, modella, influencer dei social media (4,8 milioni di follower) e imprenditrice. Parlando del suo percorso educativo, si è laureata alla Çanakkale Onsekiz Mart University.

Il 25 aprile del 2019 convola a nozze con suo marito Caner Yildirim in una cerimonia privata. Caner è un product designer e un architetto d'interni. A dicembre dello stesso anno, nasce la loro bambina di nome Mavi.

Gamze è molto seguita su Instagram. Proprio in questi giorni ha pubblicato una serie di foto che hanno ottenuto migliaia di like e apprezzamenti per le sue pose sexy e per il suo décolleté molto generoso.

La modella-influenzer è stata recentemente a Milano per accompagnare la più famosa sorella Hande a sottoscrivere contratti pubblicitari con rappresentanti di prestigiosi brand di moda e di marchi di dermocosmesi. Ma è venuta una seconda volta in Italia, da sola, per partecipare ad un evento legato alla moda. Ospite di una lussuosa struttura del capoluogo siculo, Palermo, è stata impegnata insieme ad altre influencer e modelle in una kermesse organizzata da Guess.

E’ stata la stessa Gamze a condividere sui social alcuni scatti del suo soggiorno siciliano, abbozzando anche qualche parola in italiano.

Insomma Gamze sulle orme di Hande? E’ presto per dirlo, ma sicuramente è sulla buona strada. E poi con una sorella come Hande, da cui prendere esempio, è impossibile sbagliare…