A cura di Franci Russo

Hande Ercel in vacanza in caicco ad Alaçatı, una località turca nota al mondo del windsurf e del kitesurfing per il vento costante che soffia nella sua baia..

L’attrice turca, diventata oramai star mondiale per la sua bellezza e bravura, si è liberata finalmente dagli impegni lavorativi e si è concessa una breve vacanza.

La Ercel, protagonista della serie tv Love is in the air, trasmessa in 85 Paesi, è risultata recentemente prima in un sondaggio globale, indetto dalla rivista britannica Nubia Magazine, che ha chiesto ai lettori di votare la “più bella attrice turca del 2022”. Al secondo posto si è classificata un’altra attrice nota al pubblico italiano, Demet Ozdemir, protagonista insieme a Can Yaman della serie tv DayDreamer – Le ali del sogno andata in onda su Canale 5.

Attrice di successo, con oltre 28,6 milioni di follower su Instagram, la Ercel, dopo la relazione sentimentale con il suo partner di Love is in the air, Kerem Bursin, non ha avuto nessun altra storia d’amore, se non un brevissima frequentazione con l’attore Kaan Yildirim. Ed è proprio per questo motivo che i suoi fan sperano in un riavvicinamento tra lei e l’ex Bursin, una coppia che ha fatto sognare milioni di telespettatori.

Ma come e chi è andata in vacanza Hande Ercel?

Secondo quanto riporta il sito cnnturk.com, l’attrice turca è andata in vacanza in caicco, una barca a vela dotata anche di motore. Hande ha pagato per una settimana di noleggio 150mila lire turche, pari a 8.250 euro. La località scelta è stata Alaçatı, nella provincia di Smirne.

Ma chi l’ha accompagnata in questa breve vacanza?

Tranquilli, nessuna nuova o vecchia fiamma, bensì la sua famiglia e la sorella Gamze, la quale ha pubblicato sul suo account Instagram, una dopo l’altra, le foto scattate durante i giorni di relax.

Le fan sperano che Hande si riposi e metta su anche qualche chilo, visto che ultimamente è apparsa un po’ dimagrita, senza che però questo abbia offuscato la sua bellezza.