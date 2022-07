A cura di Gilda Riga

L’amore delle sorelle Erçel per l’Italia non è certamente un mistero. Già lo scorso aprile, Hande e Gamze, sono sbarcate a Milano per trascorrere insieme alcuni giorni di vacanza. Un viaggio di piacere, certo, ma anche legato alla sfera professionale della protagonista di Love is in the air, fiction turca che ha appassionato milioni di telespettatori nel nostro Paese anche per la love story tra Hande e l’ex fidanzato Kerem Bürsin.

La più piccola (e famosa) delle sorelle Erçel, infatti, era nel capoluogo lombardo per sottoscrivere contratti pubblicitari con rappresentanti di prestigiosi brand di moda e di marchi di dermocosmesi. Hande, oltre ad essere un’attrice particolarmente apprezzata, è anche una modella e influencer molto seguita, e conta quasi 28 milioni e mezzo di follower su Instagram. Un numero che fa venire l’acquolina in bocca a moltissime grandi aziende impegnate nel campo della moda e della bellezza, che sono disposte a tutto pur di metterla sotto contratto e farle pubblicizzare i loro prodotti.

Ma a quanto pare, Hande non è l’unica della famiglia Erçel ad essere finita nel mirino delle più prestigiose case di moda. La sorella Gamze, seguita da quasi 5 milioni di follower su Instagram (un numero di assoluto rilievo), è sbarcata nuovamente in Italia per partecipare ad un evento legato alla moda. Si trova in Sicilia, a Palermo, ospite di una lussuosa struttura del capoluogo siculo, impegnata insieme ad altre influencer e modelle in una kermesse organizzata da Guess.

Gamze Erçel: la sorella di Hande sulle orme di Chiara Ferragni

E’ la stessa Gamze a condividere sui social alcuni scatti del suo soggiorno siciliano, abbozzando anche qualche parola in italiano. Ma non solo. Ha anche postato l’immagine del guest book dell’hotel in cui soggiorna, nel quale si legge il messaggio lasciato dalla regina assoluta delle influencer, Chiara Ferragni, che era stata lì lo scorso maggio per festeggiare il suo compleanno.

Le fan sperano che il forte legame che le sorelle Erçel hanno con l’Italia, possa rappresentare il veicolo giusto per riportare finalmente Hande nuovamente sul piccolo schermo, magari in una nuova serie tv o produzione cinematografica.