A cura di Gilda Riga

Arisa compie gli anni e Vito Coppola le fa una bellissima dedica sui social. La tormentata storia d’amore tra la cantante e il ballerino, nata nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, dopo un lungo tira e molla è giunta al capolinea. E la nuova insegnante di Amici di Maria De Filippi, a distanza di diverse settimane dalla rottura, continua a leccarsi le ferite.

Arisa, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha rivelato che la causa della sua repentina perdita di peso era dovuta proprio alla forte delusione scaturita dalla fine della relazione con il coreografo ebolitano: “Ho avuto una delusione d’amore molto grande, sono stata male e ho smesso di mangiare. Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni” ha dichiarato la cantante al quotidiano milanese.

Vito Coppola, la dolce dedica ad Arisa

Ma proprio nel giorno del suo 40esimo compleanno, l’uomo che le ha “spezzato il cuore” le ha dedicato un lungo post su Instagram, condividendo uno scatto che risale alla Vigilia di Natale dello scorso anno. “Venerdì 24 dicembre 2021 - ore 11.31. A metà strada “tra” Eboli e Pignola. Uno dei momenti più random e belli, che custodisco gelosamente. Questa foto è questo video sono secondo me tra i più significativi e rappresentativi. “Eh già, che bello essere provinciali!

È ad oggi un privilegio.” Tu sai già tutto. Io so già tutto. L’importante è questo, e nessuno potrà e dovrà mai capire.

Tanti auguri a Te, che sei il pane. Buon compleanno a Te, che hai un’anima bianca come la neve, limpida come l’acqua e fresca e leggera come l’aria. Sei un dono della natura”.

Questa lunga dedica potrebbe rappresentare una sorta di ritorno di fiamma tra Vito Coppola e Arisa? Difficile che accada, soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni di quest’ultima al settimanale Oggi, in cui dice di voler avere a che fare con persone della sua età, di voler rinunciare momentaneamente all’amore e di voler diventare mamma da single, perché vuole affrontare questa esperienza da sola piuttosto che con un compagno.

Nel frattempo, Arisa ha commentato il post di Vito con un “Grazie cuore mio”.