Le vacanze super lusso ad Ibiza di Fedez e Chiara Ferragni proseguono alla grande. Tra gite in mega yacht, locali alla moda e ristoranti, una delle coppie social più seguite ed amate dagli internauti, si sta godendo in compagnia dei figli Leone e Vittoria e di alcuni amici, tutto ciò che l’isola delle Baleari ha da offrire.

L’ultima avventura di cui sono stati protagonisti i Ferragnez, li ha portati alla scoperta di un luogo molto suggestivo, ma allo stesso tempo piuttosto “pericoloso”. Grazie ad Ibiza Hike Station, tour operator che organizza escursioni private nelle zone più sconosciute dell’isola, il rapper e l’imprenditrice digitale hanno raggiunto una ripidissima scogliera a picco sul mare. Un luogo unico e magico, ma anche decisamente estremo. Ovviamente, tutto è stato ripreso attraverso l’utilizzo di un drone e postato su Instagram, dove il video ha fatto il pieno di like e commenti. E tra questi c’era anche la “dura” reprimenda di Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni: “Non approvo! Troppo alla sperandio, senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso ed azzardato”. Anche la sorella Francesca si è lasciata andare ad un “Che pazzi!”.

I Ferragnez sotto attacco

Ma non tutti i commenti erano entusiasti ed ironici. Alcuni follower hanno duramente attaccato i Ferragnez, soprattutto dopo la tragedia che ha coinvolto un giovane di Rovigo, caduto in un dirupo sull’Altopiano di Asiago e Vicenza mentre cercava di recuperare il suo smartphone. “Un ragazzo è morto per fare una foto ad effetto. Vi seguo entrambi, ma dovete dare un altro esempio, viste le tragedie che stanno accadendo per apparire fighi ed emulare gli influencer”; “Che bella c****a, dopo quello che è successo al ragazzo di Rovigo”; “Ragazzi, siete intelligenti, belli, giovani e sapete che avete un grandissimo potere su tantissimi adolescenti. Io credo che non sia stata una buona cosa fare un video del genere, perché tanti ragazzi vorranno copiarvi. So che sicuramente non è stato fatto pensando a quanto può essere pericoloso per gli altri, ma fate attenzione a quello che postate perché siete dei personaggi pubblici”.

Insomma, a quanto pare il video ad “effetto” con protagonisti i Ferragnez ha sollevato un vespaio di polemiche destinate a protrarsi nel tempo.