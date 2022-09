A cura di Gilda Riga

Ha causato non poche polemiche l’uscita di scena di Anna Pettinelli dal cast di insegnanti di Amici di Maria De Filippi.

Anna Pettinelli parla dell'addio ad Amici

In occasione della partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia, la speaker radiofonica ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv durante la cerimonia di premiazione dello Starlight International Cinema. L’ex prof del talent show di Canale 5 ha anche parlato del rapporto che ha con la De Filippi dopo l’addio ad Amici. “E’ stata un’esperienza meravigliosa, divertente e appassionante”. Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria, non date retta ai rumors. E’ davvero tutto a posto”.

Dunque, nessun lancio di stracci, né tantomeno dissapori con il resto del cast e la produzione. In un’intervista dello scorso luglio, concessa al canale Youtube della sua ex collega di cattedra, Lorella Cuccarini, parlò in maniera approfondita del suo percorso ad Amici: “Ringrazierò sempre Maria per avermi concesso questa opportunità, perché io non c’ho mai nemmeno pensato. Anche se con l’RDS Academy questa mia voglia di insegnare era venuta fuori. Se non insegni quello che hai imparato durante la tua carriera, tutto quello che hai fatto rimarrà lì. Aver lavorato 40 anni dovrà contare sicuramente qualcosa, e ritengo fondamentale trasmettere agli altri ciò che si è appreso”.

L’ultimo periodo, caratterizzato dall’addio ad Amici e dalla fine della relazione con Stefano Macchi, non è stato affatto semplice per Anna Pettinelli. Alcuni scatti pubblicati sui social dal suo ex in compagnia della nuova fiamma Elisa D’Ospina, non hanno fatto sicuramente piacere alla speaker di RDS. La sua reazione? Nessuna in particolare, ma i follower più attenti non hanno potuto fare a meno di notare una singolare coincidenza: l’ex prof del talent di Maria De Filippi, infatti, ha modificato la sua bio di Instagram: “Conduttrice radio-televisiva. Ogni giorno su RDS. Madre orgogliosissima di Carolina. Credevo nell’amore, ora solo nell’amicizia. Sono la solita co****na!”.

Un messaggio, neanche troppo velato, indirizzato proprio a Stefano Macchi, che in molti ritengono sia stato poco “delicato” scegliendo di postare foto con la sua nuova compagna, quando la rottura con la Pettinelli era ancora fresca. Una relazione giunta al capolinea, che ha però lasciato e non poco l’amaro in bocca all'ex insegnante di Amici.