Can Yaman ha incantato tutti alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. L’attore turco è stato protagonista sul red carpet insieme a Francesca Chillemi, sua partner nella fiction Viola come il mare, che debutterà in prima serata su Canale 5 il prossimo 30 settembre.

Il divo turco ha ritrovato il sorriso dopo un periodo nel quale aveva manifestato un po’ di insofferenza riguardo all’esposizione mediatica. Ha ritrovato la serenità ed è apparso in splendida forma con un abito elegante. Non è il solo, però, che ha lasciato a bocca aperta le fan. Infatti, accanto a lui è apparso un gemello italiano. Can ha condiviso alcuni scatti che lo ritraggono accanto ad un altro personaggio bellissimo e famoso, che sembra assomigliare all’ex di Diletta Leotta e di Demet Ozdemir.

Can Yaman, lo scatto con Maria Di Vaio fa impazzire le fan

“Un fratello nato da madre diversa”, questa la didascalia che accompagna la foto pubblicata su Instagram di Can Yaman. Ovviamente è una parodia, uno scherzo amichevole con protagonisti l’attore turco e Mariano Di Vaio. L’influencer e imprenditore, è un amico di Yaman, anche se effettivamente a guardarli la somiglianza in quelle foto c’è. Due splendidi uomini in abito elegante e con uno sguardo magnetico. Le foto hanno mandato in tilt le fan che si sono lasciate andare a numerosi commenti di apprezzamento.

Can, dopo il periodo turbolento dovuto al troppo calore delle fan che lo seguivano in ogni dove e ad ogni ora, sembra aver ritrovato la serenità e la gioia di farsi fotografare in compagnia non solo degli amici, ma anche delle sue ammiratrici.

A fine settembre debutterà su Canale 5 con Francesca Chillemi in Viola come il mare. Insieme saranno i primi ospiti di Verissimo di Silvia Toffanin tra il 17 e il 18 settembre, i giorni in cui il talk tornerà in tv con l nuova edizione.