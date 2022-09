Silvia Toffanin aprirà con il “botto” la nuova edizione di Verissimo.

La padrona di casa del talk show pomeridiano in onda su Canale 5, in occasione delle prime due puntate di sabato 17 e domenica 18 settembre, ha calato un vero e proprio pokerissimo!

Sabato 17, a partire dalle ore 16,30, la conduttrice ospiterà in studio Can Yaman e Francesca Chillemi, protagonisti dell’attesissima fiction Viola come il mare, che debutterà su Canale 5 venerdì 30 settembre. Sempre in quella giornata ci saranno Enrico Brignano e Flora Canto, che parleranno delle emozioni vissute durante il matrimonio, e Gabriel Garko, che dal prossimo 8 ottobre sarà protagonista della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Domenica 18 settembre, invece, chiusura con i fuochi d’artificio con l’intervista a Renato Zero, vera icona della musica italiana. Insomma, per i fan si tratta di due appuntamenti davvero imperdibili.

Silvia Toffanin, in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ha rivelato anche quali saranno gli altri ospiti di Verissimo: Elodie, con dopo la fine della tormentata storia d’amore con Marracash sembra aver intrapreso una nuova relazione con Andrea Iannone; Sonia Bruganelli e Orietta Berti, le due opinioniste del Grande Fratello Vip, che inizierà lunedì 19 settembre.

In seguito, verrà dato anche spazio ai matrimoni dei campioni dello sport: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs.