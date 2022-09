Manca pochissimo all’inizio della nuova stagione di Verissimo. Il salotto di Silvia Toffanin debutterà su Canale 5 sabato 17 settembre alle ore 17,30. Ed è proprio in occasione della prima puntata del talk show (che anche quest’anno andrà in onda nel doppio appuntamento settimanale del sabato e della domenica) che saranno ospiti in studio Enrico Brignano e Flora Canto per raccontare la loro favola d’amore.

La coppia è pronta a condividere le emozioni del matrimonio, celebrato lo scorso 30 luglio a Palo Laziale, località che fa parte del comune di Ladispoli. Insieme dal 2014, l’attore romano e Flora Canto hanno due figli: Martina, nata nel 2017, e Niccolò, venuto alla nel 2021. La proposta di matrimonio è arrivata a settembre 2021, durante uno spettacolo di Brignano all’Arena di Verona.

Silvia Toffanin, nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato anche chi saranno gli ospiti di questa nuova edizione di Verissimo: Can Yaman e Francesca Chillemi, protagonisti della fiction Viola come il mare, e le due opinioniste del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ma non solo. Ci sarà anche Elodie, che dopo la rottura con Marracash sembra abbia intrapreso una nuova relazione con Andrea Iannone, e verrà dato spazio ai matrimoni dei campioni dello sport come Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs.

“Scelgo in base all’attualità insieme alla mia squadra di giovani autori bravissimi – ha spiegato la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni -. Cerchiamo di essere sempre ‘sul pezzo’ e di mostrare un lato inedito dei nostri ospiti”.