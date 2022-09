Era solo questione di tempo. La prima vera discussione nella Casa del Grande Fratello Vip, in questa settima edizione iniziata lo scorso 19 settembre, si è verificata tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino.

Nel corso della seconda diretta serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, è andato in onda un filmato che mostrava la complicità tra la showgirl e cantante e l’ex tronista di Uomini e Donne. Dinanzi ad un interesse che Eleonoire Ferruzzi non ha assolutamente nascosto, Salatino ha ribadito di essere fidanzato ed innamorato di Soraia Ceruti, la corteggiatrice che ha scelto nel dating show di Maria De Filippi.

La Ferruzzi, però, ha accusato Luca di averci esplicitamente provato con lei, e di aver fatto un passo indietro dopo che è stato trasmesso il filmato. L’ex tronista, dal canto suo, ha risposto per le rime ad Elonoire, dicendole di aver frainteso il comportamento amichevole nei suoi riguardi. Da quel momento, i toni della discussione sono diventati decisamente accesi.

Elenoire Ferruzzi-Luca Salatino: lite furiosa nella Casa

“Tu hai frainteso tutto. Io c’ho provato con te? Ma che stai a dì! Stai dicendo tutte st*****te! Io ti avrei fatto capire… Ma cosa ti ho fatto capire? Solo perché ho voluto scherzare con una persona, che c***o dici? Non sto calmo neanche per niente!”.

Elenoire Ferruzzi ha paragonato Salatino a tutti gli uomini che ha frequentato nella sua vita, i quali dopo aver mostrato un iniziale interesse nei suoi confronti si sono poi tirati indietro. “Pensi che sono scema? Mi stai dando della scema? Tu hai visto la clip e ti sei vergognato! Come fanno tutti, che nascondono tutto. Tu non sei né più né meno di uno di questi! Sei uguale. Parli di rispetto e hai fatto peggio”.

Luca Salatino ha replicato dicendo che se si fosse vergognato di Elenoire, non avrebbe neanche iniziato a scherzare con lei.

Il video della lite tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino