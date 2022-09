E’ sulla piattaforma Netflix con il secondo capitolo di 365 giorni, da titolo 365 giorni – Adesso, il film erotico che l’ha portato al successo planetario.

Michele Morrone è finito nuovamente al centro del gossip, questa volta riguardo ad un possibile flirt con Khloé Kardashian, personaggio televisivo, imprenditrice e conduttrice televisiva statunitense, divenuta famosa per la sua partecipazione al reality show Al passo con i Kardashian e i relativi spin-off in cui è protagonista insieme alla sua famiglia.

L’incontro “galeotto” è avvenuto nel corso della Fashion Week di Milano. O meglio, stando a quanto riporta Whoopsee, questi sono i rumors che dopo la sfilata di Dolce & Gabbana hanno iniziato a circolare in merito ad una possibile liason tra i due.

Vicini e affiatatissimi, è così che l’attore e l’imprenditrice sono apparsi in alcune foto e video che hanno iniziato a circolare sui social subito dopo lo show al quale la stessa Khloé ha assistito anche per sostenere la sorella Kim, “curatrice" della nuova collezione insieme ai due stilisti italiani. La coppia, che ha assistito alla sfilata fianco a fianco, è apparsa insieme anche nel backstage e all’after party, dove ha ballato in modo piuttosto ravvicinato.

Staremo a vedere se tra i due nascerà realmente qualcosa.