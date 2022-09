La stagione autunnale di Mediaset parte decisamente con il botto. E’ previsto per domani, venerdì 30 settembre in prima serata su Canale 5, al termine di Striscia la Notizia, il debutto di Viola come il mare, la fiction sui cui puntano forte i vertici di Cologno Monzese, non solo per questa stagione televisiva, ma anche per le prossime.

Il light crime ispirato al romanzo di Simona Tanzini, Conosci l’estate? si preannuncia già come un successo. Il motivo? La presenza nel cast di uno degli attori più amati del momento, Can Yaman, seguito da un nutritissimo esercito di fan. Con lui un altro volto noto della tv generalista e delle serie tv, Francesca Chillemi, che veste i panni della cronista di nera Viola Vitale. Il divo turco, invece, è l’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir.

Per la coppia, in realtà, non si tratta di un debutto sul piccolo schermo. I fan più attenti ricorderanno che Yaman, in seguito all’accordo firmato con Lux Vide per recitare nella nuova serie tv della casa di produzione, era comparso come guest star nell’ultimo episodio della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, recitando proprio in alcune scene con l’ex Miss Italia.

Viola come il mare, la prova del nove per Can Yaman e Francesca Chillemi

Ma adesso, però, arriva il vero banco di prova per la coppia di attori che avrà il duro compito di tenere incollato il pubblico allo schermo. Al di là delle indagini che caratterizzeranno gli episodi, sarà importante anche il lato più sentimentale della fiction. Non mancherà, anzi sarà una discriminante fondamentale, la forte attrazione fisica tra i due protagonisti, elemento che susciterà inevitabilmente l’interesse dei telespettatori, e che dovrà avere reggere alla prova del tempo. Anche perché, come dicevamo in precedenza, l’obiettivo di Mediaset e Lux Vide è quello di produrre altre stagioni nel corso degli anni.

Viola come il mare, il cast completo

Per ciò che riguarda il cast, ovviamente non si riduce esclusivamente a Can Yaman e Francesca Chillemi. Ci saranno interpreti in alcuni casi già noti al pubblico, mentre in altri si tratta di giovani attori che grazie a Viola come il mare avranno la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico. Scopriamoli insieme.

Chiara Tron è Tamara Graziosi; Simona Cavallari è Claudia Forensi; Giovanni Nasta è Turi D’Agata; Romano Reggiani è Raniero Sammartano; David Coco è Santo Buscemi.