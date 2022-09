Venerdì 30 settembre, in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21,45 (al termine di Striscia la Notizia), va in onda Viola come il mare, la serie tv light crime ispirata al libro di Simona Tanzini, Conosci l’estate?, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, co-prodotta da Lux Vide e Rti, e diretta da Francesco Vicario.

Viola come il mare, le anticipazioni della prima puntata

Tornata a Palermo dopo anni nel mondo della moda parigina, Viola Vitale è sulle tracce del padre che ricorda appena, ma che ha bisogno di ritrovare per un motivo decisamente importante e non più procrastinabile. Il nuovo – e per lei insolito – lavoro come cronista di nera a SiciliaWebNews, le farà conoscere l’affascinante e determinato ispettore capo della Polizia, Francesco Demir. Ma, proprio in occasione del loro primo incontro, è lei a finire indagata per la morte di una giovane donna.

Mentre le prime segnalazioni sul padre sembrano dare una speranza a Viola, al centro cronaca irrompe il tentato omicidio di un ragazzo: la giornalista è incaricata di seguire le indagini, e ancora una volta il suo insolito talento (la sinestesia cromatica) si rivelerà fondamentale per la soluzione del caso. L’ispettore Demir è sempre più colpito da Viola, tanto da chiederle un aiuto per un’indagine non ufficiale.