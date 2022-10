Continuano ad addensarsi nubi densissime sulla settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita di scena di Marco Bellavia per la nota vicenda che l’ha visto suo malgrado protagonista, c’è stata la squalifica di Ginevra Lamborghini, l’eliminazione al televoto di Giovanni Ciacci e l’abbandono del reality, non senza polemiche, da parte di Sara Manfuso.

Ma i problemi per Alfonso Signorini con il nuovo cast di vipponi non sembrano essere finiti qui. Infatti, uno dei concorrenti più amati di questa edizione, Luca Salatino, sta accusando pesantemente la mancanza dei suoi familiari. Ma non è l’unica ragione che starebbe inducendo il concorrente a dare forfait.

Luca Salatino annuncia: "Voglio lasciare la Casa"

L’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato ai coinquilini di voler lasciare il bunker di Cinecittà. Ecco le sue parole: “Nella diretta di lunedì (questa sera, ndr) riferirò ad Alfonso la mia decisione: non voglio più starci qui, questo gioco non fa per me. Qui fanno giochetti e trucchetti, e io non sono così, quindi penso di lasciare. Perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male non va bene”.

Poi prosegue: “Ho preso la mia decisione ed è consapevole, però mi dispiace per gli altri. Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi arrivare in fondo e vincere. Lascio per mancanza di motivazione. Io non l’ho detto, ma quello che è successo a Marco (Bellavia, ndr) mi ha toccato… ora non posso parlare! Ragazzi, la decisione l’ho presa. Non ditemi se è giusta o sbagliata. Io penso a ciò che mi fa stare bene”.

Dunque, a meno di ripensamenti dell’ultimo minuto, Luca Salatino dovrebbe abbandonare per sempre la Casa più spiata d’Italia, e dovrebbe annunciare la sua decisione nel corso della diretta di lunedì 10 ottobre. Un’altra tegola per Alfonso Signorini, l’ennesima di questa settima edizione del Grande Fratello Vip.