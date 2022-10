Cristina Quaranta, divenuta celebre grazie a Non è la Rai e per essere stata una delle veline di Striscia la Notizia in coppia con Alessia Merz, dopo diversi anni di assenza dalla televisione, ha deciso di intraprendere l’avventura del Grande Fratello Vip.

Il pubblico sembra apprezzarne la sincerità e la schiettezza, ed è una dei concorrenti più amati. Nelle ultime puntata, l’ex showgirl si è lasciata andare ad un racconto crudissimo che riguarda la sua sfera privata, e in particolare al suo ex compagno.

Il racconto di Cristina Quaranta sul suo ex compagno

“L’uomo con cui stavo voleva un figlio, e io a 45 anni avevo comunque deciso di darglielo. La settimana dopo però mi dice ‘Cri non ti amo più, togliti dai co****ni fai le valige!’. Mi ha lanciato sul letto 5mila euro in contanti come se fossi una pu***na e mi ha cacciata di casa. Era il 6 dicembre del 2017, vivevo ancora con lui, con i suoi figli e con mia figlia. Per tre settimane, mentre cercavo un altro posto dove andare, ho vissuto nella stanza che era di mia figlia Aurora, dormivo e mangiavo sola, perché i figli del mio compagno non mi rivolgevano la parola. Non ho mai avuto la possibilità di provare a chiarirmi con lui. Lui ha voluto che mi separassi legalmente dal papà di mia figlia, la mia ambizione era avere una vita normale, non voleva che fossi bigama, ero felice, mi diceva che si sarebbe occupato di me”.

Una vicenda davvero triste e poco edificante. Chissà se l’ex compagno vorrà finalmente confrontarsi con Cristina Quaranta, dopo che la vippona ha deciso di parlarne nella Casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini è già al lavoro per portarlo in studio?