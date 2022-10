Da un mese è iniziato il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini su Canale 5.

Non sono mancati in questi trenta giorni scandali, polemiche e litigi. Quella di quest’anno è senz'altro una delle edizioni più chiacchierata degli ultimi tempi.

Abbiamo già assistito, infatti, a due ritiri, una squalifica e alla nascita di nuovi amori. Nel mentre il programma sta ottenendo un successo incredibile, e puntata dopo puntata si sta confermando essere uno dei diamanti di punta di Mediaset, a breve potrebbero arrivare dei grandi cambiamenti, legati alla programmazione del reality show di Canale 5.

Al momento la trasmissione va in onda il lunedì e il giovedì, garantendo a Mediaset milioni di telespettatori, ma le cose presto potrebbero cambiare. Stando a quanto emerge, sembrerebbe infatti che Mediaset abbia deciso di sospendere il doppio appuntamento settimanale, quello del giovedì. Di conseguenza dunque il reality dovrebbe andare in onda per diverse settimane solo di lunedì. Stando all’attuale palinsesto di Canale 5, il raddoppio andrà avanti fino al 10 novembre. Dalla settimana successiva, quindi, il reality andrà in onda solo il lunedì.

Ma quale sarebbe il motivo di tale decisone?

Cancellato l’appuntamento del giovedì per i Mondiali di calcio 2022

Tale scelta non dipende minimamente dal successo o meno del programma, né tanto meno da un crollo di ascolti, ma semplicemente per la partenza dei Mondiali di Calcio 2022, che verranno trasmessi in Rai. Non è escluso però che una volta terminato la competizione, il doppio appuntamento con il reality venga ripristinato.

Intanto l’aria della Casa diventa sempre più pesante, soprattutto dopo le dirette con Alfonso Signorini. Protagonista di tale periodo movimentato è Antonino Spinalbese che dopo l’attacco di Signorini e Ginevra Lamborghini sulla vicenda Edoardo e Antonella sembra davvero irritato e alquanto nervoso.

I giorni passano e la permanenza in casa diventa sempre più difficile.