Torna questa sera in prima serata su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nel reality show condotto da Alfonso Signorini non mancheranno nuovi confronti, tra cui quello che vedrà ancora una volta protagonista Antonino Spinalbese. Ci sarà spazio anche al risultato del verdetto di questa settimana, ma tuttavia non è prevista nessuna eliminazione.

Confronto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini

A spoilerare in parte quello che accadrà questa sera è stata Federica Panicucci nel corso di Mattino 5. L’ex di Belen Rodriguez, che ha fatto un’importante rivelazione su Edoardo Donnamaria, avrà un confronto con Ginevra Lamborghini. Nella scorsa puntata, la sorella di Elettra non era stata affatto tenera nei confronti di Antonino, accusandolo di non aver mostrato carattere durante il confronto con Edoardo.

Ci sarà anche il verdetto del televoto settimanale, che vede coinvolti Amaurys Perez, Sofia Giaele De Donà, Attilio Romita, Carolina Marconi ed Edoardo Donnamaria. Tuttavia non è prevista nessuna eliminazione: il più votato sarà il preferito della settimana, e di conseguenza sarà salvo dall’eliminazione prevista nella puntata di giovedì 27 ottobre.