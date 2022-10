Andrà in onda domani, venerdì 28 ottobre, la penultima puntata di Viola come il mare. La fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, giunta al quinto appuntamento settimanale, nell’ultimo episodio ha fatto registrare un leggero aumento del numero di telespettatori, superando i 2,7 milioni con uno share pari al 16,30%.

Viola sarà sempre più vicina a ritrovare suo padre, ma nuove insidie si frapporranno tra lei e il raggiungimento dell’obiettivo. Ma scopriamo cosa accadrà nella quinta puntata.

Viola come il mare, le anticipazioni della quinta puntata

Nel corso della quinta puntata di Viola come il mare proseguono le insicurezze in campo sentimentale, sia da parte di Viola che di Francesco. La giornalista di SiciliaWebNews, infatti, sembra fare sul serio con Raniero, ma si renderà conto di come le cose stiano evolvendo troppo in fretta, e si sentirà sopraffatta al pensiero di andare a convivere. Ma anche L’ispettore Demir non se la passa troppo bene. Comincerà, infatti, a sentirsi preso in giro da Farah. Tuttavia, entrambi i protagonisti dovranno mettere a tacere i loro dubbi legati alla sfera sentimentale per rimettersi al lavoro: il sospetto avvelenamento di una giovane atleta, e la morte di un noto imprenditore, porta i due a lavorare di nuovo insieme.

Il promo della puntata di venerdì 28 ottobre