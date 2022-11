E’ pronta ad deflagrare una vera e propria bomba all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Nella puntata di giovedì 3 novembre è pronta a varcare la soglia della porta rossa una donna che potrebbe sconvolgere gli equilibri nel bunker di Cinecittà. Si tratta di Micol Incorvaia, sorella di Clizia, quest’ultima ex gieffina e compagna di Paolo Ciavarro, conosciuto proprio durante la quarta edizione del GF Vip.

Micol Incorvaia è l'ex di Edoardo Donnamaria

Ma perché l’ingresso di Micol potrebbe provocare un terremoto? Perché in passato è stata fidanzata con Edoardo Donnamaria (i due si sono conosciuti dietro le quinte di Forum), e quando entrerà nella Casa si scateneranno quasi sicuramente intrecci sentimentali e dinamiche di fuoco, soprattutto in virtù dell’attuale relazione tra Edoardo e Antonella Fiordelisi.

I like contro Antonella Fiordelisi

Incorvaia Jr., inoltre, ha lasciato diversi like contro Antonella Fiordelisi e la relazione tra i cosiddetti Donnalisi. Tra l’altro, sembrerebbe che i vari “mi piace” lasciati contro l’influencer campana sarebbero dovuto al suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese.

Micol ha 29 anni, e ha trascorso l’infanzia in Sicilia insieme alla famiglia. Anche lei, come la sorella Clizia, è un’amante della moda, e per questo motivo ha frequentato lo IED di Milano. Ha lavorato anche come designer per Gentucca Bini, e nel 2019 è diventata assistente show-room nella boutique Jijil del capoluogo meneghino.