Grande Fratello Vip: Edoardo Donnamaria, spunta il fidanzato

La rivelazione di Deianira Marzano, influencer esperta di gossip, ha mandato in tilt il web. Ha infatti annunciato che un concorrente all’interno della Casa si dichiara etero ma è segretamente omosessuale. In questa circostanza non viene fatto nessun nome, ma a quanto pare il segreto celato dal vippone in questione potrebbe cambiare le carte in tavola all’interno del reality show.

"Un vippone dice di essere etero, ma non è proprio così"

“Uno che sta nella Casa si proclama etero, ma è stato con un noto imprenditore napoletano organizzatore di serate anche capresi”, ha affermato con decisione Deianira, che poi ha aggiunto: “In passato ha partecipato a diverse cene con questa persona, e in presenza di altri amici lo ha presentato quasi come il “fidanzato”, si è fatto comprare di tutto”.

Fari puntati su Edoardo Donnamaria

Ad oggi, Deianira non ha fornito altri indizi in merito a questo vippone misterioso, ma ovviamente sui social network si è scatenato immediatamente il caos. Il primo nome che è spuntato fuori è quello di Edoardo Donnamaria.

L’ex volto di Forum, infatti, nelle scorse settimane è finito al centro del gossip per alcune affermazioni della sua attuale fidanzata, Antonella Fiordelisi: “Mi dispiace per Alberto, mi ha detto che prova delle cose per Edoardo. Edoardo magari ha sbagliato all’inizio, non è che puoi fare i massaggi, toccarlo, può pensare male. L’ha scambiato per altro. Io gliel’ho chiesto se è bisex, gli ho detto ‘dimmelo che non c’è nulla di male’. Lui ha questi atteggiamenti con gli uomini molto affettivi, quindi magari poteva sembrare che fosse bisex, magari lo è”.

A questo punto, sembra quasi scontato pensare che le insinuazioni di Deianira siano rivolte proprio a Donnamaria, che ora sta vivendo una storia d’amore proprio Antonella, e non ha il coraggio di uscire allo scoperto rivelando la sua bisessualità.

Vedremo se Alfonso Signorini deciderà di approfondire l’argomento durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip, e soprattutto quale sarà la reazione dei Donnalisi.