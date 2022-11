Ballando con le Stelle: Matano e Mariotto ai ferri corti. Milly Carlucci interviene…

Lorenzo Biagiarelli è stato eliminato giustamente oppure no da Ballando con le Stelle? La questione ha tenuto banco anche a Domenica In. Nella puntata del dancing show di Milly Carlucci, in onda sabato 19 novembre, il compagno di Selvaggia Lucarelli è finito in fondo alla classifica, venendo messo fuori dai giochi.

Domenica In, Alberto Matano furioso con la giuria di Ballando con le Stelle

Nel salotto di Mara Venier, si sono scontrati Guillermo Mariotto e Alberto Matano. Il primo, presente in studio, è stato attaccato dal secondo, intervenuto in collegamento telefonico. Il conduttore de La Vita in Diretta accusa senza sé e senza mai la giuria che è stata troppo severa con Lorenzo. “Un po’ di responsabilità ce l’ha la giuria che è stata molto severa, troppo, nel corso delle settimane. E prima il rapporto con la ballerina, e poi fa solo ginnastica… C’è stata una campagna della giuria che non mi è piaciuta”, ha gridato Matano, lasciando intendere senza troppi giri di parole che, secondo lui, Biagiarelli ha subito un trattamento non del tutto equo.

La replica di Guillermo Mariotto

“C’è qualcuno che è rimasto in gara che balla peggio di Lorenzo?”, domanda Mara Venier, che ha colto un po’ tutti gli ospiti di sorpresa. Matano ha ripreso il discorso: “Biagiarelli è finito al televoto alla settima puntata perché la giuria per settimane è stata severa”. A questo punto, Mariotto sbotta e sentendosi attaccato, ha replicato con una esternazione che ha stroncato quanto detto da Alberto Matano. “Non potevi darlo a Lorenzo il tesoretto al posto che ad Alessandro Egger, visto che parli della giuria? Sì, dai, la giuria e la giuria… Gli davi 50 punti e via, abbi pazienza. Tutti buoni e poi da dietro te la fanno”.

Ennesimo litigio dunque tra Mariotto e Matano. Il giornalista calabrese, infatti, negli ultimi tempi appare effettivamente un po' irritato durante la trasmissione. A questo punto Milly Carlucci dovrebbe intervenire. Secondo voci di corridoio, la conduttrice di Ballando con le Stelle ha richiamato all’ordine non solo la giuria, ma lo stesso amico Alberto, ricordando a tutti che si tratta comunque di un gioco.